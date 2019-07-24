Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM

Парк РТИ нужно защитить от перепланировки, которая приведёт к застройке территории. Об этом заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин в Facebook.

Парламентарий выразил озабоченность, что в результате перестройки будет погублено немалое количество деревьев, а предлагаемые к возведению на территории парка спортивные объекты не станут востребованными. А возведение автостоянки на территории парка и вовсе не стыкуется с генеральным планом развития города, напомнил депутат.

Сергин предлагает возвести дворец зимних видов спорта не в парке РТИ, а на Химмаше или в районе «ВИЗ-правобережный».

Парламентарий обратился к мэрии с просьбой отклонить проект планировки, а также провести опрос жителей района на тему, нужны ли им предлагаемые к постройке в парке РТИ спортивные объекты.

Ранее сообщалось, что по действующему проекту перепланировки на территории парка построят спортивный комплекс, включающий в себя дворец конькобежного спорта, роллодром, футбольное поле и центр настольного тенниса. Кроме того, застройщик хочет организовать три автостоянки — одну крытую и две открытые.

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