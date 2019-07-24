Белгород, , 10:27 — REGNUM

Депутаты Белгородского городского Совета 23 июля поддержали решение о ликвидации юридических лиц комитетов по управлению Восточным и Западным округами областного центра. Вместо двух территориальных органов в Белгороде создают 27 управ — по количеству избирательных округов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управы будут контролировать соблюдение правил благоустройства, вести работу с ТОСами и гаражно-строительными кооперативами, в их полномочиях также составление административных протоколов. Городские власти заверили, что после реструктуризации все сотрудники комитетов трудоустроены.

Комитеты по управлению Восточным и Западным округами администрации Белгорода были созданы в 2006 году и являлись территориальными органами, с образованием юридических лиц и соответствующими правами. Административные преобразования провели в апреле 2019 года.