Подгорица, , 10:24 — REGNUM

«Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории опасается утратить свою монополию по некоторым вопросам», — заявил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович. Также, по информации черногорской ежедневной газеты «Вести», дипломат пообещал, что никаких правонарушений в адрес церкви и конфискации ее имущества не будет.

Срджан Дарманович напомнил, что закон о свободе вероисповедания был принят всеми религиозными общинами в Черногории, за исключением СПЦ, которая особенно подчеркивает проблему собственности.

Министр отметил, что Венецианская комиссия (европейский консультативный орган по конституционному праву) никогда не примет юридический текст, который будет противоречить европейским стандартам. Он также добавил, что, по его мнению, не существует каких-либо опасностей, которые СПЦ пытается увидеть в Черногории.

«Я думаю, что есть еще кое-что, чего Сербская церковь боится — потерять монополии в некоторых аспектах нашей жизни. Но никакого беззакония в отношении церкви и конфискации ее имущества не будет, и это гарантировано положениями закона», — сказал Дарманович.