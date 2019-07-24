Вашингтон, , 10:22 — REGNUM

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны Соединённых Штатов. Он принёс присягу в присутствии президента США Дональда Трампа. Трансляция церемонии велась на сайте Белого дома.

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«Нет более квалифицированного специалиста, чтобы возглавить министерство обороны, чем Марк Эспер», — отметил в ходе церемонии американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что Эспер является выпускником Вест-Пойнта (высшее федеральное военное учебное заведение армии США — прим. ИА REGNUM). Он был военным в течение 21 года, в том числе в начале 1990-х годов принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе. В последнее время (с ноября 2017 года) он занимал должность министра армии США, где, по словам Трампа, «сыграл решающую роль в подготовке и оснащении Вооружённых сил США».

«Я уверен, что он будет выдающимся министром обороны», — добавил глава Белого дома.

В свою очередь Эспер поблагодарил главу государства за оказанное доверие и пообещал исполнять свои обязанности с «приверженностью долгу, чести и стране».

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Напомним, министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля кандидатура Марка Эспера была внесена президентом США Дональдом Трампом на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса, а 19 июля она была одобрена комитетом сената по делам вооружённых сил.

На заседании 23 июня сенат Конгресса США окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. «За» проголосовали 90 сенаторов, «против» — восемь.

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