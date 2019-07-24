Найроби, , 10:18 — REGNUM

Министр финансов Кении Генри Ротич во вторник, 23 июля, не признал себя виновным в обвинениях в коррупции, связанных с незаконным присуждением двух тендеров на строительство плотины, и был освобожден под залог, передает информационное агентство Reuters.

Верховный судья Дуглас Оготи освободил его под залог в размере 15 миллионов кенийских шиллингов (145 тысяч долларов США) и приказал Ротичу посещать свой офис только под наблюдением.

Ротич вместе с другими высокопоставленными должностными лицами был обвинен в сговоре с целью обмана общественности. Он провел ночь в полицейской камере. Не все 28 обвиненных присутствовали на заседании, однако все 20 присутствовавших отрицали свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, Генри Ротич, заключивший контракт с итальянской компанией CMC de Ravenna на сумму более 450 миллионов долларов США на строительство плотин, подозревался в нарушении процедуры закупок. Глава прокуратуры Нордин Хадже расследует, каким образом тендер был присужден на 170 миллионов долларов больше, чем было оговорено в первоначальном контракте.

Отсутствовавшему на заседании директору CMC de Ravenna Паоло Порчелли были предъявлены обвинения. Кения намерена требовать его экстрадиции, заявил Хадже.

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