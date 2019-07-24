Каир, , 10:09 — REGNUM

Министр иностранных дел Египта Самех Шоукри во время пресс-конференции с журналистами из 30 африканских государства призвал страны Африки укреплять сотрудничество на благо процветания континента и населения.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что необходимо укреплять сотрудничество между странами континента и забыть о модели выстраивания отношений колониальных времен, дабы способствовать экономическому и общественному развитию.

«Посредством сотрудничества Африка способна разрешить имеющиеся у нее проблемы сама», — отметил Шоукри.

Египетский министр обратился к журналистам с просьбой выступить посланниками и распространить информацию о необходимости сотрудничества между африканскими государствами.

«Африка добилась значительных успехов в сферах науки, технологии, образования и здравоохранения, поэтому мы должны идти собственным путем развития и показать миру наши достижения», — подчеркнул министр.

Как считает Шоукри, Африке нужно поменять свои взгляды на проблемы и избегать позиций, становящихся причиной возникновения террористических и радикальных группировок. Вместо этого следует проводить работу в сферах, сплачивающих молодежь и различные общественные группы.

По мнению Шоукри, молодое поколение — важный аспект для прогресса континента, в связи с этим существует необходимость совершенствовать образование в странах.