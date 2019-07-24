Джуба, , 10:03 — REGNUM

Союз журналистов Южного Судана сообщил, что органы безопасности страны задержали двух журналистов. Международные правозащитные организации требуют их освобождения.

Одним из задержанных оказался Майкл Кристофер, главный редактор ежедневной газеты «Al Watan», который, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, был арестован во время посадки на самолет до Найроби. Как сообщается, журналист пребывает под арестом уже в течение недели без предъявления обвинения. Жена Кристофера подчеркнула, что журналист был арестован без указания какой-либо причины.

Союз журналистов Южного Судана отметил, что сотрудники службы безопасности страны арестовали также Джона Агока, журналиста, работающего на радиостанции штата Истерн Лэйкс. Агок был задержан при тех же обстоятельствах, что и Кристофер.

Правозащитники добавили, что правительство Южного Судана проводит все более враждебную и жесткую политику по отношению к СМИ.