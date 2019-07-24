Берлин, , 10:06 — REGNUM

Германия, Франция, Испания и Великобритания осудили снос властями Израиля палестинских жилых домов на окраине Восточного Иерусалима. Совместное заявление четырех стран опубликовано на сайте министерства иностранных дел Германии 23 июля.

«Германия, Франция, Испания и Соединенное Королевство решительно осуждают снос палестинских зданий Израилем в районе Вади аль-Хумус на юго-востоке Иерусалима, — говорится в заявлении. — (…) Снос зданий на оккупированных территориях нарушает нормы международного гуманитарного права и резолюции Совета Безопасности ООН, за исключением исключительных случаев. Такие действия причиняют ненужные страдания палестинскому гражданскому населению и наносят ущерб мирному процессу».

В тексте подчеркивается, что в этом случае снос особенно серьезен, поскольку некоторые из зданий находились в районах А и В, то есть под юрисдикцией палестинских властей. Этот снос нарушает соглашения, достигнутые в Осло в 1993 году.

«Снос является опасным прецедентом, который непосредственно ставит под угрозу концепцию двух государств», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Израиля приступили к сносу многоквартирных домов 22 июля. Они находятся на палестинской территории вблизи границы между Израилем и Палестиной.

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