Анкара, , 09:49 — REGNUM

Пресс-секретарь Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын ответил на обвинения Турции в «охлаждении к НАТО» и заявил, что никто не имеет права монополизировать альянс и насаждать свою точку зрения другим его членам. Он добавил: «То, что оборонные потребности членов альянса не воспринимаются всерьез, означает, что НАТО не функционирует надлежащим образом».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил, что у попыток представить Турцию страной, дистанцировавшейся от альянса, есть 2 главных объяснения, и первым из них является приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, что вылилось в ее конфронтацию с США. Второй же причиной, по его словам, выступает жёсткая позиция страны в вопросе продолжения буровых и геологоразведочных работ на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. Представитель Президента Турции подчеркнул, что мнения о том, что в основе кризиса лежат только эти две причины, являются глубоко ошибочными. Он обратил внимание на то, что на текущий кризис в турецко-американских отношениях надлежит смотреть шире.