Рамалла , , 09:46 — REGNUM

23 июля представители ХАМАС, палестинского исламистского движения, контролирующего сектор Газа, заявили о том, что разрушение более 100 палестинских домов в Иерусалиме представляет собой «этническую чистку». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat», данное заявление было сделано в пресс-релизе представителя ХАМАС Хазима Касима.

Касим отметил, что «Израиль совершает все больше преступлений против палестинцев в священном городе Иерусалиме, что стало возможным благодаря бесконечной американской поддержке расистского поведения израильских оккупационных властей».

Он также добавил: «Все преступления расистского характера со стороны Израиля и его политика никогда не заглушат сопротивление палестинцев против сионистских действий, которые направлены против палестинского народа и нарушают его законные права».