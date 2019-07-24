Бишкек, , 09:43 — REGNUM

Кортеж бывшего президент Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыл на территорию российской авиабазы «Кант», сообщает 24 июля издание 24.kg.

Отмечается, что на контрольно-пропускной пункт (КПП) пропустили только кортеж экс-президента и депутатов Жогорку Кенеша (парламента) республики. Сторонники Атамбаева остались за КПП.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что планирует вылететь в Москву на военном самолете с авиабазы «Кант». Он добавил, что планирует вернуться обратно 25 июля в 19:00 (16:00 по Москве).

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