Каир, , 09:40 — REGNUM

23 июля президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил о том, что Египет может «обуздать терроризм и устранить его очаги». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat», Ас-Сиси сделал данное заявление в ходе обращения к выпускникам одного из военных университетов в годовщину революции 23 июля 1952 года.

Ас-Сиси также отметил, что терроризм — это одна из главных проблем, стоящих перед Египтом в 21 веке, однако «благодаря доблести египетской армии и полиции мы смогли почти победить ее, разрушить инфраструктуру террористов и победить очаги экстремизма».

Президент поблагодарил народ Египта за его стойкость и приверженность традиционным ценностям своей страны даже в самые сложные времена. Ас-Сиси добавил: «Мы продолжаем реформы, так как мы приняли многообещающий комплексный план реформ, направленный на оживление национальной экономики, и уже многого добились на этом направлении».