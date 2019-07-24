Абу-Даби, , 09:36 — REGNUM

23 июля министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил о том, что присутствие арабской коалиции, состоящей из ОАЭ и Королевства Саудовская Аравия, сохранится в Йемене. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное заявление было сделано, несмотря на постепенный вывод войск коалиции из Йемена и «передислокацию сил».

Гаргаш отметил, что «из-за изменения обстановки в Йемене они будут действовать иначе, но военное присутствие в стране сохранится. В соответствии с положениями международного права коалиция будет продолжать вести консультации и помогать легитимным силам в Йемене».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов.