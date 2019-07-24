Скопье, , 09:27 — REGNUM

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью «Радио Свободная Европа» заявил, что стремится к примирению с самой крупной оппозиционной партией страны — ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в оппозиции считают примирение своего рода «амнистией» премьер-министра Зорана Заева. Однако глава государства в связи с этим подчеркнул, что не собирается делать поблажек ни Заеву, ни кому-то из близких ему людей в партии или правительстве, если те совершат преступление.

«Я могу сказать это и буду держать слово до конца своего мандата», — заявил Пендаровски.

Напомним, лидер Северной Македонии уже провел встречи со всеми руководителями ключевых партий страны кроме главы ВМРО Християна Мицкоского. Существенная доля этих встреч приходилась на лидеров албанских партий.