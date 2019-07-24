Пхеньян, , 09:19 — REGNUM

Все члены экипажа задержанного Северной Кореей российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», которое принадлежит «Северо-Восточной рыболовной компании», здоровы. Об этом ИА REGNUM сообщили в посольстве РФ в КНДР 24 июля.

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В ведомстве заявили, что встречались с капитаном, вторым помощником и моряками 22 июля. Уточняется, что четыре члена экипажа, включая двух южнокорейским моряков, размещены в одной из отелей города Вонсан. Остальные находятся на судне, стоящем в городском порту. Как ранее заявлял директора ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» Виктор Седлер, моряки запрещено покидать каюты.

«Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля. На борту находилось 17 членов экипажа, из них 15 — граждане России и двое — граждане Южной Кореи. Как заявили в КНДР, судно задержали за «нарушение правил въезда и пребывания» на территории страны.