Иерусалим, , 09:14 — REGNUM

Министерство обороны Израиля разрешило гражданским самолетам заходить при посадке на часть территории Палестинской автономии (ПА). Как 23 июля сообщила израильская газета Haaretz, заход на посадку над столицей ПА Рамаллой является временной мерой, связанной с проблемами системы навигации на привычном юго-восточном направлении.

На радаре

Известно, что воздушный коридор над ПА был подготовлен еще год назад. Однако окончательно открытие направления для посадки самолетов состоялось после установки соответствующей радиосистемы.

Решение об открытии нового коридора было принято в связи с загруженностью воздушного пространства в летние месяцы. Кроме того, на одном из направлений были зафиксированы сбои в работе навигаторов.