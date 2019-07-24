Пекин, , 08:58 — REGNUM

Самолёты ВВС Китая и ВКС России 23 июля осуществили совместное плановое патрулирование в Японском море в соответствии с годовым планом взаимодействия. Об этом сегодня, 24 июля, во время презентации «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху» заявил официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь, комментируя обвинения Южной Кореи в адрес России и Китая в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.

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«Во время патрулирования самолёты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран», — подчеркнул представитель военного ведомства.

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У Цянь напомнил, что Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию, а это патрулирование являлось одним из пунктов взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея объявила, что утром 23 июля два китайских и два российских бомбардировщика якобы нарушили воздушное пространство страны, войдя в «зону идентификации ПВО» Южной Кореи. Инцидент произошёл над Японским морем в районе островов Такэсима (Токто). В результате по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые произвели предупредительные выстрелы.

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В Минобороны РФ заявления о нарушении воздушного пространства Южной Кореи опровергли, заявив, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС «выполняли плановый полёт» в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря» в соответствии с международными правилами.

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