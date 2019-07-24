Москва, , 08:52 — REGNUM

Европейскому союзу для улучшения взаимодействия с Москвой необходимо накопить «критическую массу политической воли», заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли, — сказал он в интервью «Парламентской газете». — Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией».

По его словам, только в таком случае возможны какие-то положительные изменения в отношениях, однако на это потребуется определенное время.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Европейским союзом ухудшились после 2014 года, когда Крым воссоединился с РФ. Евросоюз под давлением США ввёл против России ограничительные меры.

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