Анкара, 24 июля 2019, 08:58 — REGNUM
Власти Турции подвергли резкой критике снос палестинских домов Израилем в Восточном Иерусалиме, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Министерство иностранных дел страны опубликовало заявление, в котором назвало действия Тель-Авива очередным примером «оккупационной политики».
Напомним, Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией с 1967 года. В 1980 году город был оккупирован полностью. Международное сообщество не признает подобную ситуацию.
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