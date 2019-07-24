Анкара, , 08:58 — REGNUM

Власти Турции подвергли резкой критике снос палестинских домов Израилем в Восточном Иерусалиме, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Министерство иностранных дел страны опубликовало заявление, в котором назвало действия Тель-Авива очередным примером «оккупационной политики».

«Мы решительно осуждаем подобные действия Израиля, целью которых является изменение демографической ситуации в Иерусалиме» , — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией с 1967 года. В 1980 году город был оккупирован полностью. Международное сообщество не признает подобную ситуацию.

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