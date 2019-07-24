Нейпьидо, , 08:37 — REGNUM

Эксперты австралийского аналитического центра Australian Strategic Policy Institute пришли к выводу о том, что власти Мьянмы не готовятся к возвращению беженцев-рохинджа, об этом 24 июля сообщает Al Arabia.

Данные свидетельства вступают в противоречия с официальными заявлениями представителей Нейпьидо, подчеркивающими готовность начать немедленную репатриацию.

Анализ сотрудников австралийского аналитического центра был проведен, в том числе, на основе спутниковых снимков, свидетельствующих о том, что в мятежном штате Ракхайн не проводится реконструкция.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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