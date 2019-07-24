Москва, , 08:29 — REGNUM

Не исключено, что курилки, которые могут вернуться в российские аэропорты, будут платными. Депутаты Госдумы РФ, которые в первом чтении приняли законопроект, предлагающий разрешить курить в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, предлагают взимать деньги за вход в курительные комнаты. Как сообщил газете «Известия» первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), такие поправки будут внесены ко второму чтению документа, запланированного на осень 2019 года.

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По мнению парламентария, цена должна составлять 50−100 рублей. По его словам, оборудование таких комнат стоит денег — и эти расходы аэропорты явно переложат на пассажиров.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия») заявлял о том, что допустить принятия подобной инициативы нельзя, так как, по его словам, «мы просто потакаем табачному лобби, попутно отказываясь хоть как-то гарантировать права тех, кто не хочет дышать дымом».

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«Так что сначала мы уступаем аэропорты, потом вокзалы, потом кафе, ну, а дальше — вперёд, к рекламе сигарет и белому флагу перед табачным лобби. Этого допустить нельзя», — заявлял парламентарий.

Однако теперь Тумусов, видимо, изменил свою точку зрения и не против того, чтобы аэропорты начали на этом ещё и зарабатывать.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, разрешающий курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов. Отметим, что поправками прописывается возможность создания таких комнат в аэропортах, а НЕ обязанность.