Бишкек, , 08:34 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует вылететь в Москву на военном самолете с российской авиабазы «Кант». Об этом бывший глава государства заявил 24 июля журналистам, сообщает издание 24.kg.

По его словам, вылет самолета запланирован на 12 часов 30 минут (9 часов 30 минут по Москве). Атамбаев отметил, что время вылета было скорректировано из-за «мелких пакостей» со стороны действующих властей.

«Даст бог, вернусь завтра в 19.00. Приземлюсь в Канте. Вылетаю не на военном самолете», — добавил бывший президент республики. Отмечается, что Атамбаев пригласил журналистов проводить его до аэропорта.

Источник в министерстве внутренних дел Киргизии сообщил РИА Новости, что в настоящее время никаких ограничений на вылет Алмазбека Атамбаева не принято. Однако в любой момент его фамилию могут внести в специальную базу данных, отметили в ведомстве.

Напомним, 22 июля бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что планирует 24 июля вылететь в Москву. При этом он не сообщил, с кем запланирована встреча.

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