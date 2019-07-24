Пекин, , 08:23 — REGNUM

Китайская Народная Республика выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Об этом говорится в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что Пекин не намерен участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, который отвечает нуждам госбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, общее количество ядерных боеголовок в мире еще больше сократилось в 2018 году, однако государства, обладающие ядерным оружием, придают ему «повышенную важность» и модернизируют свой арсенал.

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