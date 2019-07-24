Пхеньян, , 08:01 — REGNUM

Представители посольства России в КНДР на днях провели встречу с экипажем задержанного Северной Кореей российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», которое принадлежит «Северо-Восточной рыболовной компании» (город Невельск). Об этом ИА REGNUM сообщили в дипмиссии 24 июля.

Читайте также: Пограничники Северной Кореи задержали российский сейнер

Уточняется, что в настоящее время капитан судна и второй помощник, а также и два южнокорейских моряка размещены в одном из отелей города Вонсан, в порту которого находится сейнер. Также встретились консульские работники и с моряками, находящимися на судне.

«Все члены экипажа здоровы», — отметили в дипломатическом ведомстве.

В ведомстве добавили, что, по словам представителей МИД КНДР, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».

В посольстве заверили, что дипломаты принимают «все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки». В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством «Северо-Восточной рыболовной компании».

Как сообщало ИА REGNUM, российский сейнер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками был задержан пограничниками Северной Кореи в Японском море в ста километрах от берега в ночь на 17 июля.

По словам директора ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», которой принадлежит судно, Виктора Седлера, с момента задержания прошла неделя, в течение которой моряки не могут выйти на палубу: им запрещено покидать каюты. Задержанные лишены всех средств связи. О том, что моряки находятся под арестом, судовладельцы узнали от представителя российского посольства, который побывал у них.

Уточняется, что из 17 членов экипажа —15 человек являются гражданами Российской Федерации, еще двое — граждане Республики Корея.