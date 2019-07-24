Улан-Удэ, , 07:52 — REGNUM

Журналист Евгения Балтатарова выбывает из предвыборной гонки за пост мэра Улан-Удэ. Об этом она написала 24 июля на своей странице в «Фейсбук».

"На сегодняшний день мы собрали всего около одной тысячи подписей. То есть нам не хватает примерно 600, а крайний срок уже сегодня. За один день нам их не собрать, это понятно. Таким образом я выбываю из гонки за кресло мэра», — сообщила она.

Она отметила, что в сборе подписей ей помогали друзья, но сил оказалось недостаточно. Постоянно работали на улице трое человек, считая самого кандидата. Впрочем, по словам Балтатаровой, это изначально была «игра в одни ворота», и даже если бы все подписи были собраны, избирком мог их не принять.

В заключении журналист поддержала кандидатуру Вячеслава Мархаева на выборах в мэры Улан-Удэ, «только потому, что он к этой системе относится в меньшей степени, чем Шутенков (кандидаты в мэры, исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ, — прим. ред.)». На выборах в Горсовет столицы Бурятии она поддержала кандидатов от «Яблока».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгения Балтатарова выступила одним из наиболее активных противников планов властей города и военных, намеревавшихся построить военно-патриотический центр в парке. Подняв общественный резонанс, она организовала митинг против этого решения. Однако городские власти тогда быстро пошли на попятный и приостановили, а затем и вовсе отменили строительство центра в парке.

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