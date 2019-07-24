Киев, , 07:31 — REGNUM

Министерство внутренних дел Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области из-за протестов возле здания окружной избирательной комиссии №50, сообщает ведомство в своем Twitter.

«Принято решение перебросить в Покровск воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, жители устроили акцию протеста в связи с нарушением избирательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы. Официальные результаты выборов ЦИК должен опубликовать не позднее 5 августа. Согласно результатам обработки 97,05% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает партия «Слуга народа» (43,13%).

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