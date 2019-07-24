Токио, , 08:08 — REGNUM

Отношения между Японией и Южной Кореей находятся в «очень тяжелом» состоянии. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 24 июля высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции.

«Отношения между Японией и Южной Кореей сейчас находятся в очень тяжелом состоянии», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга.

По его словам, Токио призывает Сеул принять надлежащие меры по ряду вопросов, которые «расстроили двусторонние отношения».

«Наша страна, имея твердую позицию по различным вопросам, призывает Южную Корею принять соответствующие меры», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Японии ввели ограничения на поставку в Южную Корею материалов для производства полупроводников и смартфонов. Этот шаг Токио стал ответом на арест имущества корпораций Японии по решению южнокорейского суда о компенсации жертвам принудительного труда в 1910—1945 гг., когда Корея была колонией Японии.