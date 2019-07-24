Эрбиль, Ирак, 24 июля 2019, 07:18 — REGNUM
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провели телефонные переговоры, об этом 23 июля сообщает Kurdistan.ru.
Стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес. Барзани раскрыл американскому дипломату подробности его беседы с главой иракского правительства.
Напомним, Соединенные Штаты являются ключевым союзником Иракского Курдистана в регионе. Несмотря на это Вашингтон не поддержал курдский референдум о независимости, прошедший в сентябре 2017 года.
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