Нязепетровск, Челябинская область, , 07:04 — REGNUM

В челябинском Нязепетровске врач-реаниматолог местной районной больницы просит чиновников проверить, насколько законно медикам снизили стимулирующие выплаты. С такой просьбой она обратилась к врио губернатора Алексею Текслеру, который посетил территорию.

Также она выразила обеспокоенность коллектива тем, что ремонт здания райбольницы может пройти за счёт экономии на зарплатах.

Текслер в свою очередь заверил женщину, что больницу будут ремонтировать из других источников. А со снижением зарплат попросил разобраться главу минздрава Сергея Приколотина.

Отметим, ранее и в других территориях Южного Урала медики жаловались на сокращение зарплат и стимулирующих выплат. Их протесты вызвали широкий резонанс.