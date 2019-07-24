Вашингтон, , 05:00 — REGNUM

Отношения между Пакистаном и Соединенными Штатами развиваются в правильном русле, заявил госсекретарь США Майк Помпео на свой странице в Twitter.

«В прошлом году я посещал Пакистан, говорил о необходимости укрепить доверие между нашими двумя странами. Мы движемся в верном направлении, и я надеюсь увидеть прогресс в течении следующих дней и месяцев по вопросам мира в Афганистане, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и торговли», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на помощь Исламабада в вопросе окончания войны в Афганистане. Пакистанский премьер отметил, что мирное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже «ближе, чем когда-либо».

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