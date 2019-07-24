Рига, , 03:20 — REGNUM

Посещение концерта российского певца Григория Лепса министром внутренних дел Латвии Сандисом Гиргенсом унизило латвийское государство, заявил глава минюста этой страны Янис Борданс, сообщает Kas jauns.

«Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство», — считает Борданс.

Речь идёт о концерте, который Лепс дал 21 июля в городе Юрмале. По словам чиновника, Лепсу нужно давно закрыть въезд в страну.

Напомним, въезд в Литву Лепсу запрещён с 3 мая 2019 г.

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