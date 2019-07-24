Вашингтон, , 02:51 — REGNUM

Проверки в отношении ведущих интернет-компаний собирается осуществить антимонопольное подразделение американского минюста, пишет The Wall Street Journal.

В ходе проверки минюст намерен узнать, каким образом эти компании заняли на интернет-рынке доминирующее положение. В частности, не было ли с их стороны использование методов, ведущих к снижению конкуренции.

Среди компаний, который проверят, указаны Amazon, Apple и Google. После проверки, в зависимости от результата, они, возможно, ощутят давление со стороны американских регулирующих органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля британские власти начали антимонопольную проверку в отношении Google и Facebook.

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