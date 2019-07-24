Вашингтон, , 03:23 — REGNUM

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов. Об этом сообщается в письменном заявлении и.о. главы ведомства Кевина Макэлинэна.

Сообщается, что ускоренная процедура выдворения затронет тех нелегальных мигрантов, которые не могут доказать факт проживания на территории Соединенных Штатов в течение двух или более лет. Предполагается, что эта мера позволит снизить нагрузку с МВБ и минюста США. Макэлинэн отметил, что под новые правиле не попадут несовершеннолетние мигранты, которые находятся на территории страны без родителей или опекунов.

Ранее депортация из США без суда затрагивала тех нелегальных мигрантов, которые были арестованы не дальше, чем 160 километров от границы в течение 14 дней после прибытия. Также без суда возможно было выслать мигрантов, попавшие в Соединенные Штаты по морю, если они не могли доказать факт проживания в стране в течение двух лет и более.

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