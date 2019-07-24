Кишинёв, , 01:46 — REGNUM

В офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве 24 июля состоится встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдавии Виталия Игнатьева и Василия Шовы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, на встрече приднестровская сторона намерена обсудить вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей в социально-гуманитарной сфере.

Это будет первая встреча главных переговорщиков сторон после назначения в Молдавии новым вице-премьером по «реинтеграции» Василия Шовы.