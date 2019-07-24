Ереван, , 01:14 — REGNUM

Несколько некоммерческих организаций Армении требуют от нынешних властей страны дать политическую оценку «захвату государства» при прежних властях.

Захват (cc)

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, «Антикоррупционный центр Транспаренси интернешнл», «Фонд открытого общества — Армения», Фонд развития и защиты права и Клубом журналистов «Аспарез» представили 30 страничные замечания и предложения по проекту антикоррупционной стратегии Армении на предстоящие три года. Предложение дать оценку «захвату государства» было включено в этот документ. Следует отметить, что все подписавшие документ организации финансируются западными фондами и правительствами.

Почему «захват государства»? Представители гражданского общества ссылаются на международный опыт и утверждают, что процветавшую десятилетиями коррупцию в Армении следует характеризовать именно этим термином.

Артур Сакунц, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи «Речь идет о фальсификации результатов выборов, о захвате общественных ресурсов, присвоении средств массовой информации, преследовании политических оппонентов и активистов. То есть, мы здесь раскрываем проявления различных схем коррупции в разных сферах, а также ссылаемся на явление безнаказанности, которое явилось их результатом. Политическая оценка является обоснованием того, почему необходима реализация этой антикоррупционной стратегии. В противном случае мы считаем, что если не даются оценки, то эта стратегия, как бы эффективно мы ее ни реализовали, не дает достаточно гарантий того, что у нас больше не будет явления захвата государства, потому что это не должно стать только документом или делом этой власти»

По его словам, «захват государства» должен быть признан как в антикоррупционной стратегии, так и парламентом.

Правозащитник считает, что парламент должен выступить с заявлением, окончательный текст которого будет сформулирован и принят как гражданским обществом, так и правящими и оппозиционными фракциями парламента.

На вопрос, какой промежуток времени должно охватывать заявление о «захвате власти», Сакунц ответил: «Мы должны взять весь период независимости Армении до бархатной революции. Должна быть дана полная, а не фрагментарная оценка».