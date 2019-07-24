София, , 01:02 — REGNUM

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на договор по покупке у США истребителей пятого поколения F-35, передает Болгарское национальное радио (БНР).

Болгарский президент, имеющий военное образование и звание генерал-майора, считает, что сделка не была тщательно проработана и вызывает вопросы. Он отметил, что в руководстве страны не все согласны с договором о приобретении истребителей у Соединенных Штатов. В частности, сомнения вызывают гарантийные обязательства США, сроки поставки и размер неустойки в случае их срыва.

Ранее правительство Болгарии одобрило проект договора о покупке у американской корпорации Lockheed Martin восьми истребителей F-35 и боеприпасов к ним, в том числе и ракет класса «воздух-воздух». Общая сумма контракта составила $1,26 млрд. Также в сделку входит строительство заводов по ремонту оборудования для самолетов и сотрудничество с американскими специалистами по этому вопросу.