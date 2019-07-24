Южно-Сахалинск, , 00:47 — REGNUM

Российский сейнер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками задержан пограничниками Северной Кореи в Японском море, заявил Виктор Седлер, директор ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», в интервью РБК.

Судно, принадлежащее «Северо-Восточной рыболовной компании», было задержано в ста километрах от берега в ночь на 17 июля. Аргументировали задержание тем, что сейнер нарушил зоны «военного охранения».

«Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это «зона их военного охранения», никаким международным институтом не признанная», — заявил Седлер.

С момента задержания прошла неделя, в течение которой моряки не могут выйти на палубу: им запрещено покидать каюты. Задержанные лишены всех средств связи. О том, что моряки находятся под арестом, судовладельцы узнали от представителя российского посольства, который побывал у них.