Москва, , 00:25 — REGNUM

Оппозицию не удовлетворили итоги встречи претендентов на выборы в Мосгордуму с главой ЦИК Эллой Памфиловой, пишет газета «Ведомости».

Комментируя итоги встречи, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин заявил:

«Никакой воли в словах Памфиловой не прозвучало, она даже не дала внятной оценки произволу — лишь бесконечные обещания тщательно разобраться. Поэтому мы продолжим действовать политическими методами и апеллировать к обществу».

По словам Елены Русаковой («Яблоко»), хорошо, что удалось обсудить ситуацию с Памфиловой. Но результаты переговоров не те, что ожидалось, поскольку «кандидаты говорили о беспрецедентных нарушениях, а Памфилова пыталась сказать, что ничего экстраординарного не происходит».

Напомним, 23 июля состоялась встреча Памфиловой с кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации окружные избирательные комиссии.

В переговорах участвовали, помимо Русаковой и Яшина, Сергей Митрохин («Яблоко»), Кирилл Гончаров («Яблоко»), а также Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Любовь Соболь и Иван Жданов.

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