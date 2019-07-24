Бухарест, , 00:03 — REGNUM

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, возглавляющая правящую Социал-демократическую партию (СДПР) выдвинута кандидатом от социал-демократов на осенних президентских выборов. Как сообщило издание Hotnews, другие кандидаты пока не заявили о своем участии.

Виорика Дэнчилэ (cc) Partidul Social Democrat

Предполагается, что нынешний президент Клаус Йоханнис попытается перебираться на второй срок. Он же считается вероятным фаворитом гонки.

Выборы президента Румынии назначены на 10 ноября. Второй тур, если он понадобится, может пройти спустя две недели.