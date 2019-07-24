Бухарест, 24 июля 2019, 00:03 — REGNUM
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, возглавляющая правящую Социал-демократическую партию (СДПР) выдвинута кандидатом от социал-демократов на осенних президентских выборов. Как сообщило издание Hotnews, другие кандидаты пока не заявили о своем участии.
Предполагается, что нынешний президент Клаус Йоханнис попытается перебираться на второй срок. Он же считается вероятным фаворитом гонки.
Выборы президента Румынии назначены на 10 ноября. Второй тур, если он понадобится, может пройти спустя две недели.