Нью-Йорк, США, , 23:29 — REGNUM

Российская Федерация не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал сегодня, 23 июля, постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке специальный представитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что палестино-израильский конфликт невозможно урегулировать на основе международного консенсуса.

«Международный консенсус может работать время от времени, когда вы действительно можете достичь международного консенсуса. В случае палестино-израильского конфликта международный консенсус не был достигнут», — сказал представитель США.

Иными словами, он предложил встать в конфликте на чью-нибудь сторону. В случае США — это, вероятно, сторона Израиля.

В свою очередь, российский постпред Василий Небензя напомнил, что база для урегулирования конфликта была разработана Советом Безопасности ООН.

Собственно, эта база и есть тот самый международный консенсус, о котором говорил представитель США, и которого, по его словам, якобы нет.

«И этот международный консенсус и есть международное право, потому что резолюция Совета Безопасности — это и есть международное право. Их просто надо выполнять», — сказал Небензя.