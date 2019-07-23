Вашингтон, , 23:18 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп угрожает принять меры в ответ на решение властей Гватемалы об отказе от сделки по беженцам, 23 июля передаёт агентство Associated Press.

Дональд Трамп

«Гватемала, которая формирует караваны и отправляет в Соединенные Штаты большое количество людей… решила разорвать сделку, заключенную с нами» , — отметил Трамп в «Твиттере».

Согласно записи Трампа, ответом США на выход Гватемалы из соглашения о «безопасной третьей стране» для беженцев могут стать пошлины на экспорт товаров или комиссии за перевод денежных средств — «или то и другое».

Читайте также: Трамп подписал законопроект о выделении $4,6 млрд для беженцев из Мексики