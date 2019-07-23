Каракас, , 23:10 — REGNUM

Американская марионетка, спикер проамериканского оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, незаконно объявивший себя президентом Боливарианской Республики, подписал «указ» о гарантиях защиты активов американской нефтегазовой компании Chevron на венесуэльской территории. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Гуайдо.

Хуан Гуайдо и Майк Пенс White House

Напомним, что долгие годы экономика Венесуэлы находилась в тотальной зависимости от США и только приход к власти социалистов во главе с Уго Чавесом смог изменить ситуацию к лучшему.

США никогда не оставляли попыток вновь превратить Венесуэлу в свою полуколонию, но при Чавесе это было непросто. Однако после его смерти попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле усилились.

По указанию из США спикер национальной ассамблеи Венесуэлы незаконно провозгласил себя президентом и попытался захватить власть. Но он не преуспел.

Теперь он пытается поддерживать статус «президента», подписывая подобные «указы» в угоду американцам.

«Гарантируется право частной собственности активов Chevron Corporation и ее дочерних компаний в Венесуэле в связи с осуществлением деятельности (по добыче — ИА REGNUM ) нефти и природного газа», — сказано в «указе» Гуайдо.