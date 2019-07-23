Киев, , 22:57 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ обнародовала 23 июля пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Алексей Данилов в 1994—1997 годах был мэром Луганска. В 2005 году в течение девяти месяцев занимал пост губернатора Луганской области. В 2006—2007 годах был депутатом Верховной рады Украины V созыва от «Блока Юлии Тимошенко». С 2007 года — заместитель директора Института европейской интеграции и развития.

Напомним, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский активно взялся за кадровые обновления. В частности, он уже сменил целый ряд глав областных государственных администраций, а также послов Украины более чем в десятке стран.