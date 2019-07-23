Донецк, 23 июля 2019, 22:45 — REGNUM
Министерство внутренних дел Украины направило отряд спецназа в город Покровск в оккупированной украинскими силовиками части Донецкой Народной Республики из-за митинга у здания окружной избирательной комиссии.
Дело в том, что наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду, которые Киев проводил в том числе и на оккупированной части Донбасса. У здания окружной избирательной комиссии №50 начались акции протеста.
Протестующие поставили палатки, стали приносить автомобильные покрышки.
МВД Украины приняло решение перебросить в Покровск по воздуху группу спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки.