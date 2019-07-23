Токио, , 22:45 — REGNUM

Япония заявила дипломатический протест Москве и Сеулу из-за воздушного инцидента в районе островов Токто, сообщил 23 июля журналистам представитель японского правительства Есихидэ Суга.

След самолета в небе Desktopwallpapers.org.ua

Ноты протеста были вручены дипломатическим представителям России и Южной Кореи.

По мнению Токио, российские и южнокорейские самолёты вторглись в воздушное пространство Японии.

«Эта ситуация крайне прискорбна. Подобные действия иностранных военных над нашей территорией неприемлемы», — заявил Есихидэ Суга и потребовал от России и Южной Кореи не нарушать воздушные границы Японии.

Напомним, ранее представитель МИД Южной Кореи Юн Сун Гу заявил о «вторжении» российского бомбардировщика в южнокорейское воздушное пространство.

В российском Минобороны в свою очередь заявили, что стратегические ракетоносцы ВКС РФ не входили в воздушное пространство Южной Кореи, совершая полёт над нейтральными водами Японского моря.

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