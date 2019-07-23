Минск, , 22:38 — REGNUM

«Шестидесятичетырехлетний белорусский президент Александр Лукашенко, которого Запад называет «последним диктатором Европы», — что его самого не задевает — в минувшую субботу, 20 июля, отметил 25-летие пребывания во главе самой советизированной страны из всех республик, на которые распался СССР в 1991 году, — пишет испанское издание ABC. — Лукашенко, осознающий, что белорусская экономика — все еще плановая, как во времена коммунизма — не выстрелит, оказался перед дилеммой: либо модернизация и глобальные реформы со взглядом в сторону ЕС, либо необходимость убедить большого русского соседа продолжать субсидировать сферу энергетики, давать кредиты и потреблять продукцию низкого качества. Любой ценой попытаться сохранить все по-старому — за московскую пустую похлебку».

Однако в Кремле не намерены продолжать бесплодное финансирование автократа, дискредитировавшего себя в глазах всего мира, отмечает СМИ. Россия требует от Белоруссии встречных уступок, важнейшая из которых — завершить процесс, начатый 20 лет назад, когда было создано так называемое «союзное государство». Оно должно начать полноценно функционировать с декабря, когда исполнится ровно 20 лет со дня подписания соответствующей конвенции Лукашенко и Борисом Ельциным, однако по многим темам консенсуса еще только предстоит достичь.

В минувший четверг, 18 июля, российский президент Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой в Санкт-Петербурге, чтобы переговоры могли продвинуться вперед. Российский лидер отказался признать правомерными упреки своего собеседника, что РФ в последние годы уменьшила финансовую помощь Белоруссии. Вместо этого Путин указал на то, что Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, вкладывая в нее около 3,7 млрд евро. Однако Лукашенко продолжил стоять на своем и предупредил, что если к декабрю все проблемы не будут решены, никакого «союзного государства» не будет.

Впрочем, ему самому нужна поддержка Москвы — чтобы облегчить себе переизбрание в 2020 году. «Я не могу не баллотироваться», — сказал Лукашенко несколько месяцев назад, когда его спросили, собирается ли он выставлять свою кандидатуру. При этом он заверил, что не планирует оставаться у власти вечно, как и передавать ее своим детям. Последний раз белорусский лидер был переизбран в 2015 году: тогда он получил 87% голосов.

«Традиционно хорошие отношения между Россией и Белоруссией испортились в 2014 году, после того, как Минск отказался признавать аннексию Крыма и раскритиковал поведение русских на востоке Украины, — поясняет своим читателям ABC. — Благодаря этой позиции Белоруссия добилась отмены санкций со стороны ЕС и США, а в ответ перестала требовать виз от европейцев и американцев. Это решение, по словам Москвы, стало причиной восстановления русских пропускных пунктов на общей границе».

Аналитики считают, что Лукашенко не позволит «выкручивать себе руки» и сделать «союзное государство» синонимом потери Белоруссией суверенитета. Чтобы не стать простым региональным чиновником на службе у России, он постоянно угрожает Путину более тесным союзом с ЕС и США, добавляет испанское издание.