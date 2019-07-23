Каракас, , 22:03 — REGNUM

Американская марионетка, спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя «президентом» Боливарианской Республики, провел через свой «парламент» одобрение возвращения Венесуэлы в Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), предусматривающий возможность иностранной военной помощи. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает портал Infobae.

Пhотесты в Венесуэле (cc) Efecto Eco

На одной из улиц Каракаса Национальная ассамблея провела «специальную сессию», приуроченную к полугоду «прихода к власти» американской марионетки Гуайдо.

На этой «сессии» и было одобрено возвращение Венесуэлы в TIAR.

Речь идёт о договоре, подписанном большинством американских стран в 1947 году в Рио-де-Жанейро.

По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участники.

Венесуэла вышла из этого договора в 2012 году.