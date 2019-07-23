Москва, , 21:04 — REGNUM

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова встретилась с гражданами, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

В ЦИК России прошла встреча Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму Пресс-служба ЦИК России

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В ЦИК России прошла встреча Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму Пресс-служба ЦИК России

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что особенно важным тот факт, что Центральная избирательная комиссия «пошла на этот разговор».

«Это показывает открытость избирательной системы, готовность разобраться в проблемах. И прозвучали очень важные мысли, которые задают вектор работе избирательной системы — это приоритет законодательства, а не политическая конъюнктура. Создание равных условий для всех политических партий и объединений, неприемлемость шантажа митинговой активности», — рассказал Александр Брод в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Если участники выборов хотят зарегистрироваться на выборах, то они должны приложить усилия для сбора подписей и документов в том объеме, как это требует законодательство. В случае проблем, необходимо отстаивать свою правоту в вышестоящих комиссиях, в судах. ЦИК направляют своих представителей за наблюдением о рассмотрении жалоб Мосгоризбиркомом, и при этом исключается давление», — отметил член СПЧ.

«На мой взгляд, оппозиция показала неготовность к диалогу, пыталась выторговывать себе льготные условия, но приоритеты были обозначены», — подчеркнул эксперт.

«При этом надо отметить, что Элла Памфилова обозначила готовность в будущем совершенствовать законодательство относительно вопросов регистрации и совершенствования вопросов процедуры муниципального фильтра. Имеет смысл проводить экспертные слушания с участием правоведов и общественников, и готовить предложения, я думаю, к этому вопросу мы вернемся в будущем году», — завершил свой комментарий Александр Брод.