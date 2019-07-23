Тамбов, , 20:58 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 23 июля, пообщался с полуфиналистами второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины». Встреча прошла в рамках образовательного проекта «Диалог на равных», который запустило Федеральное агентство по делам молодёжи, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Александр Никитин провёл «Диалог на равных» с полуфиналистами конкурса «Лидеры Тамбовшины» Tambov.gov.ru

Цель проекта — на примере успешных людей показать подрастающему поколению, что в современной России можно достичь весомых результатов в любой сфере и в любом регионе.

Губернатор в проекте «Диалог на равных» участвует второй раз. В апреле этого года в ходе такой же встречи Александр Никитин объявил о старте второго сезона управленческого молодежного конкурса «Лидеры Тамбовщины». В этот раз он пообщался уже с полуфиналистами. Как и в прошлом году, в полуфинал прошли 130 человек. Их интересовали вопросы из различных сфер: социальной, здравоохранения, ЖКХ, молодежной политики.

«Мы решили создать такой конкурс, чтобы отобрать талантливую молодёжь. Мы хотим, чтобы у нас были заинтересованные, энергичные талантливые работники, которые будут принимать участие в социально-экономическом развитии области. Наша задача — помогать молодёжи, чтобы она была востребована на родной земле. Мы сегодня вместе с ними в активном диалоге, на одной горизонтали. Они могут почувствовать это как раз, принимая участие в конкурсе «Лидеры Тамбовщины», — сказал губернатор.

Перед началом встречи конкурсантов приветствовали будущие наставники. Каждый из них представил себя и свои идеи, чтобы заинтересовать участников.

Напомним, что недавно прошло тестирование, в котором приняли участие более 500 желающих принять участие в конкурсе. Из них в полуфинал прошли только 130. Теперь им необходимо будет представить свои реализованные социальные проекты. Для новых лидеров Тамбовщины организаторы запланировали несколько выездных сессий за городом, спортивное испытание, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный управленческий молодежный конкурс «Лидеры Тамбовщины» впервые был организован в прошлом году по инициативе губернатора Александра Никитина.

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