Цхинвал, , 20:54 — REGNUM

В данный момент на территории военного городка Минобороны Южной Осетии ведется строительство ангара для военной техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект строится на базе здания бывшего авиазавода. Ранее часть здания была снесена. На освободившейся площади вскоре начнется работа по оборудованию строевого плаца. Все строительно-демонтажные работы ведутся рабочими квартирно-эксплуатационной части Минобороны республики.

В дальнейшем здание планируется эксплуатировать в качестве ангара для хранения, обслуживания и ремонта военной техники и вооружения. На новом плацу будет проводиться подготовка военных парадов. Ранее тренировки парадов проходили на плацу 4-й гвардейской военной базы Минобороны России, располагающейся на территории Южной Осетии.